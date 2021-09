Yanira Berríos vive en San Salvador, capital de El Salvador, y tomó la decisión de dejar de vender agua helada, jugos, gaseosas y golosinas para dedicarse enteramente en la creación de contenido para la reconocida red social Tik Tok e Instagram causando una sinnúmero de curiosidades entre los internautas.

La mujer lo anunció de esta manera el pasado lunes 13 de setiembre en una transmisión en vivo que hizo desde la plataforma virtual china.

“Quiero progresar, quiero darle contenido al canal, quiero hacer muchas cosas (…) Pero no para hacerme orgullosa ni para creerme más que ustedes (…) por algo Dios me ha puesto acá ¿verdad? Quiero aprovechar mi tiempo”, señaló la novísima influencer.

Además de esto, Yanira reveló que la decisión de dejar su negocio en carretilla no solo se debe al hecho de enfocarse en las redes sociales, sino también debido a que en poco tiempo se va a demoler la Biblioteca Nacional, lugar donde ella vendía sus productos en las cercanías.

“Con todo el dolor de mi alma dejé de vender por ahí. Ya van a demoler la Biblioteca. Ya son días los que van a estar ahí ms compañeros. Va a ser retirados”, expresó.

Asimismo, reveló con un tanto de molestia que algunas marcas han querido sacar provecho de su creciente fama: “No me quieren cancelar, solo me quieren pagar un almuerzo (…) Tengo que aprender, sí, porque hay muchas cosas que aprender. Ahora soy nueva en este asunto”.

Además de esto, Yanira aseguró que se ha topado con personas que le quieren hacer “daño”: “Hay gente buena y otra que me quiere hacer daño. Amigas a las que en su momento ayudé, ahora dicen que soy famosa, se demostraron lo que son y comenzaron a hablar (mal) de mi persona”.

“La fama me la gané yo, la fama me la dieron ustedes, por ustedes estoy aquí. ¿Cómo voy a olvidar a mi gente bella? Espero que Diosito me bendiga, y se me caen bendiciones, compartir mis bendiciones, en lo que yo pueda, porque dinero no tengo”, recalcó.

Finalmente, Yanira Berríos dio a conocer qué espera conseguir con su reciente fama obtenida en las redes sociales:

“Espero no cambiar, porque si llego a ganar dinero y llego a prosperar, mis sueños son, primero, llenar mis necesidades y, si algún día Dios me lo permite, ayudar a las madres solteras, a las madres que nos metemos a tener hijos y no tenemos apoyo de nadie. Quiero progresar, ayudar algún día. Pero ahora no puedo porque yo necesito más ayuda”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

a null