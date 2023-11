YouTube: Turistas hacen gracioso baile en nuestro aeropuerto y se vuelve viral [VIDEO]

El video de dos turistas esperando su vuelo en nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha vuelto viral. Resulta que ambas esperaban por horas su ingreso al avión y no tuvieron mejor idea que terminar con el aburrimiento, bailando junto a una agrupación de cantantes folclóricos.

Como se puede ver en el video de YouTube, las turistas no dudaron en convertirse en el cuerpo de baile de la agrupación que tocaba en el pasillo del terminal. Lo gracioso de todo este episodio es la peculiaridad de sus pasos de baile, pues son muy graciosos.

“¡Son imágenes totalmente reales! ¡Decidimos que en lugar de sentarnos y esperar por nuestro avión en el aeropuerto de Perú bailaríamos toda la noche! Ir al minuto 2:15 y esperar un par de segundos … es un momento épico!”, es la descripción que acompaña el video subido a YouTube.

El video subido en esta red social se convirtió en viral cuando las turistas decidieron compartirlo a sus amigos. Horas después, el material se viralizó, por lo que ha sido reproducido más de 7 mil veces desde el 2 de agosto. Además cuenta con 37 "Me gusta" y 2 "No me gusta".

El video de Youtube también cuenta con 12 comentarios cuyos usuarios se mofan del baile de las turistas pero resaltan la belleza de nuestra música peruana.

VALIENTE GATO

La rivalidad entre perros y gatos es muy conocida pero un video enYouTubecaptó el preciso momento en que un minino se enfrenta nada menos que a cinco perros en plena calle.

Como se puede ver en el video subido a YouTube, los perros intentaron arrinconar al gato, pero este los puso en su sitio, erizándose en pose de ataque; mientras algunos perros prefirieron adoptan poses sin la intención de agredir.

En todo momento, el gato -más avispado que los perros- trató de defenderse y estar listo ante un posible ataque en masa, es por ello que cuando dos de los canes se acercaron, este saltó e intentó arañarlos con sus garras.

La escena no solo era vista por otros perros, sino también por un grupo de amigos que grabaron el momento para luego subirlo a YouTube. En esta red social, el video ha logrado tener casi 44 mil visualizaciones, 30 "Me gusta" y 7 "No me gusta.

Asimismo, los cibernautas resaltaron la valentía del gato.

Fiestas Patrias: PNP sorprende a turistas en aeropuerto con este flashmob [FOTOS]

Mujer quiere llegar a pesar 450 kilos para cumplir con esta fantasía sexual [FOTOS]

Facebook: Niña sorprende a todos con espectacular discurso feminista [VIDEO]

YouTube: Valiente gato pone en su sitio a cinco perros callejeros [VIDEO]

Récord Guinness: Conoce las 10 proezas más extrañas del año pasado