Comer algodón de azúcar es una experiencia que nunca pasará de moda, pero, ¿se imagina disfrutar de este tradicional dulce en forma de Hello Kitty Baby Yoda o, incluso, de corazón? En el marco del “Día del Niño”, que se conmemora cada tercer domingo de agosto, conversamos con Jefferson Manuel Cheves Chaves, creador del “Mundo mágico de los algodones”, un emprendimiento de algodones de azúcar temáticos que rápidamente ha conquistado el corazón de los peruanos, especialmente, de los más pequeños.

UN RETO. Sobre sus inicios, Jefferson cuenta que, al ser una propuesta diferente, le resultó difícil encontrar al equipo ideal para sacar adelante su proyecto. “Sin embargo, siempre hay un roto para un descocido y es asi como, al transcurrir los primeros 5 meses, hemos consolidado un equipo operativo y administrativo que hace posible que este sueño sea una realidad”, expresa orgulloso. Su próxima meta es consolidarse en el mercado nacional, siendo reconocidos como los pioneros de la producción de los algodones de azúcar temáticos.

CREATIVIDAD Y DEDICACIÓN. Para lograr que cada algodón de azúcar se convierta en una divertida obra de arte, cada colaborador recibe un periodo de capacitación para dominar las diversas técnicas y poder elaborarlos ante la atenta mirada de los clientes. Y es que, aunque parezca un trabajo sencillo, elaborar este clásico dulce tiene su ciencia. Cabe mencionar que sus algodones son 100% comestibles. Todos los accesorios de cada personaje, como ojos, boca, mejillas, narices o bigotes, se puede comer porque están hechos de papel de arroz.

PARA TODOS LOS GUSTOS. Además de contar con 6 divertidos diseños, el “Mundo mágico de los algodones” también brinda la alternativa de personalizar esta golosina con los colores favoritos de cada cliente, teniendo como opciones el blanco, verde, amarrillo, turqueza y rosado. Asimismo, ofrecen sus servicios para eventos privados y show infantiles. Los precios oscilan entre los S/10 y S/15, según el dulce que elijan. Los interesados en degustar estas delicias multicolores pueden encontrarlos en el C Minka, ubicado en el Callao, y también en el CC Mega Plaza de Independencia.

Me llamo Jefferson Manuel Cheves Chaves

Tengo 28 años

Estudié: Negocios Internacionales

Centro de Estudios: CERTUS

Una frase que me gusta: “Plata no tenemos, pero mala vida no nos damos”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Es mejor morir intentando que morir sin saber como hacerlo”.

S/10 a S/15 oscilan los precios de los algodones de azúcar, según el diseño.

Búscalos

Instagram: @mundomagicodelosalgodones

TikTok: @mundomagicodlosalgodones

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Mía Villafranqui, bookstagrammer : “Decir que los jóvenes no leen es un gran estigma”

“Donde Walter”: empresario de 78 años cautiva con su pollo a la leña

“Emprendelandia”: Joven de 23 años la rompe en Tik Tok enseñando a importar de China y EE.UU.

El emprendedor de OJO: Claudia Romero crea hamburguesas con sabores peruanos