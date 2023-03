Magaly Moro

Roxana (27 años, San Miguel). Señora Magaly, mi relación entró en crisis por opiniones diferentes con respecto a las canciones de Shakira dedicadas a su ex Gerard Piqué.

Mi novio, Jorge, es un machista y testarudo. Hace unas semanas, antes de que se publicara la canción y el video de Karol G y Shakira, me dijo que le parecía excesivo que nuevamente la barranquillera hablara de su ex en otro sencillo musical.

“Shakira está despechada. Ya debe pasar la página. Entiendo su enojo y dolor, pero ya debe mantener sus sentimientos en reserva. Lo único que quiere es seguir facturando tal y como dice en la canción con Bizarrap. Además, debe pensar en sus hijos y ya no seguir hablando mal del padre”, me dijo.

Yo le respondí que no tenía nada de malo que Shakira use su decepción amorosa para ganar dinero, que necesitaba vivir su duelo y expresarlo como le plazca y que Piqué es quien debió pensar primero en sus hijos antes de traicionarla.

Jorge, en lugar de darse cuenta de que yo tenía razón, remató diciendo: “ningún hombre va a querer estar con ella porque luego le va a tirar barro en sus canciones”.

Eso me dio más cólera, doctora y lo insulté. Le dije: “qué tarado eres”. Desde entonces casi no hablamos. Él está resentido conmigo por el insulto. Yo no me he disculpado porque no tengo ganas de hacerlo. Sigo con rabia.

Quiero que él cambie su forma de pensar. No tolero que tenga esa actitud. ¿Qué puedo hacer?

OJO al consejo

Estimada Roxana, entiendo tu malestar. Sin embargo, considero que debes tolerar el punto de vista diferente de tu enamorado. Él no tiene que pensar igual que tú. Además, le debes una disculpa. No puedes agredir verbalmente a tu pareja. Le debes respeto. Usa el diálogo para hacerle ver su actitud machista y pídele que sea empático para que comprenda el caso de Shakira.