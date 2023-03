Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Silvia (20 años, VMT). Estimada doctora, en primer lugar, quisiera agradecerle por su apoyo. Necesito un consejo y seré directa: mi problema es que me molesta la adicción de mi novio con el juego Pokémon Unite.

Cuando estábamos en la etapa de conocernos, Rubén me contó que desde chico le gustaba mucho la serie de Pokémon y que disfrutaba demasiado de este videojuego. En ese momento me pareció algo infantil, pero tierno, así que decidí no tomarle demasiada importancia.

Con el pasar de los meses, él y yo entablamos una relación más seria, empezamos a salir con mayor frecuencia, conversábamos con regularidad y ambos aprendimos mucho el uno del otro. Fue gracias a este acercamiento que pude descubrir que él pasa de dos horas a más jugando el juego de Pokémon y que, incluso, gasta gran parte de su dinero en obtener pokemones nuevos y ropa alusiva a la serie.

Nosotros somos estudiantes y Rubén no tiene un trabajo por el momento, no puedo creer que sus gastos sean tan irresponsables. Pese a esto, hace algunas semanas me comentó que necesitaba ver la serie otra vez, pero que la compraría en CD porque no ha podido encontrar los capítulos completos en internet. Me preocupa la obsesión y gastos innecesarios que tiene por este juego, ya se lo comenté y me pidió que lo entendiera. Señora Moro, ¿entender qué? ¿que pierde tiempo y dinero en algo que no lo ayudará en su futuro? No sé qué hacer. Oriénteme, por favor.

OJO al consejo

Querida Silvia, no pierdas la calma. Conversa con tu pareja, escúchense mutuamente. Aún son estudiantes, respeten sus etapas y disfrútenlas mientras pueden. Recuerda que en una relación de pareja ambos deben madurar y, quizá, esta vez debes ser su apoyo para que pueda crecer como persona. Si ves que no quiere colaborar, evalúa si debes continuar ahí o no.