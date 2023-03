Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Sofía (33 años, Chincha). Doctora Magaly, acudo a usted para pedirle que me ayude a solucionar un problema con mi esposo Luis.

Le cuento qué pasa. Hace seis meses di a luz a una hermosa bebé. Su nombre es Alma. Es una nena preciosa que esperamos con mucho amor mi pareja y yo.

Durante mi embarazo mi marido y yo acordamos que nos dividiríamos las labores de la casa y las que implicaban cuidar a la niña cuando esta naciera. Sin embargo, Luis no ha respetado nuestro acuerdo, no por lo menos al 100 %.

Desde que mi hijita nació mi marido no ha querido lavar ni uno solo de sus pañales. Yo no uso los descartables, sino los ecológicos reutilizables por una cuestión de que son duraderos y más económicos. Por eso es que constantemente tengo que lavarlos. Pensé que Luis colaboraría en esta tarea, pero no lo ha hecho.

Siempre me sale con que está cansado, que tiene que hacer otras labores, que no es bueno lavando pañales, etc. Supongo que la verdad es que le da un poco de asco tener que lavar telas con heces y orinas. Es el colmo. A mí también me agrada hacerlo, pero lo hago.

Ya no sé qué hacer para exigirle que también lave los pañales, me canso de hacerlo siempre yo. Por más que le he pedido su apoyo en esta tarea no me hace caso y siempre inventa un pretexto.

Señora Moro, aconséjeme, por favor, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? Necesito su orientación.

OJO al consejo

Estimada Sofía, entiendo tu molestia. Te aconsejo que hables del tema nuevamente con tu esposo, hazle ver el cansancio que te produce hacer esa labor solo tú y pídele que te brinde su apoyo en alguna forma. Tal vez podría comprar pañales descartables que duren la mitad del mes. Así tu carga de trabajo doméstico disminuirá y te cansarás menos. Prueben. Suerte.