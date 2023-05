Magaly Moro

Alonso (30 años, Surquillo). Doctora Magaly, envío mi caso con la esperanza de que pueda leerlo y aconsejarme sabiamente. Hace un tiempo, mi enamorada y yo atravesamos una crisis con muchas peleas. Nuestra relación nunca ha sido sencilla pues siempre tuvimos problemas entre nosotros, pero esta última vez me excedí y temo haberla perdido para siempre.

Decidimos darnos un tiempo para pensar bien las cosas. Nunca antes lo habíamos hecho, pero en esta ocasión lo vimos necesario porque las discusiones eran continuas y nuestra relación se volvía insostenible. Cuando dicho periodo terminó, María se acercó a mí para decirme que se había enamorado de alguien más.

Yo me quedé helado. He reflexionado mucho sobre cómo la traté en todo este tiempo y me di cuenta de algunos errores que antes no veía. Hablamos con confianza y me dijo que aún me quería, que sentía mucha confusión. Dejó de hablarle al otro hombre, pero cada vez que discutimos me dice que quiere terminar conmigo e irse.

Ya van dos semanas en las que duda constantemente. Un día me dice que lograremos todas nuestras metas y es cariñosa, pero al otro día se comporta todo lo contrario. Me dice que no le ve sentido a la relación y que desea cortar por lo sano para cerrar este ciclo. No dejo de sentirme deprimido porque me duele verla así y pensar que ya nada tiene arreglo, que perdí su amor. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?

OJO al consejo

Estimado Alonso, cuando la mujer acumula mucho dolor emocional se suele dar este tipo de episodios. Es probable que ella no esté realmente enamorada de otro hombre, pero sí haya sufrido un desbalance al encontrar en él características que tú no tenías y que tal vez deseaba. Lo más sano es dejar esta relación o llevar una terapia de pareja. Piensen bien las cosas. Suerte.