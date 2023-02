Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Gerardo (27 años, Trujillo). Señora Moro, estoy preocupado.

Le cuento mi problema. Desde hace un año tengo enamorada. Su nombre es Carola. Antes de ser mi pareja, fue mi amiga. Nos conocimos en el primer ciclo de la universidad. Ella, además de inteligente, era muy bella.

Recuerdo que en las conversaciones que teníamos entre hombres siempre destacábamos la belleza de Carola. Su esbelta figura, sus labios rosados, sus ojos pardos y su cabello negro lacio enamoraban a cualquiera.

Cuando nos hicimos enamorados para mí fue como cumplir un sueño. La chica más linda de la carrera de Ciencias de la Comunicación me había hecho caso. Yo estaba feliz. Sin embargo, a la fecha, de la belleza de Carola ya no queda nada. En un año ella engordó, ahora tiene las caderas y el abdomen abultados, luce el cabello corto y horquillado y usa gafas.

Hace poco hubo un reencuentro de amigos de la universidad. Cuando Carola y yo llegamos a la reunión todos se quedaron mirándola. Fue muy notorio. Pude ver el desconcierto en sus caras. En cierto momento, cuando hablaba con un amigo se me acercaron algunos excompañeros y me dijeron algo que para mí fue brutal: “Gerardo, ¿qué pasó con Carola?, ella era hermosa, desde que está contigo cambió para mal. Parece que tienes mala mano”.

Doctora Magaly, ¿será que por mi culpa Carola descuidó su físico? Esta pregunta me atormenta y no me atrevo a hablar del tema con ella. Por favor, ¿qué hago?

OJO al consejo

Estimado Gerardo, considero que debes hablar del tema con Carola. El que haya descuidado su apariencia física debe tener algún motivo, pero solo lo sabrás si conversas con ella. Por otro lado, no hagas caso de bromas pesadas. No te preocupes pensando si eres culpable de algo. Entiendo que la amas, por lo que te aconsejo que la apoyes en lo que necesite. Suerte.