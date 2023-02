Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Brunella (33 años, Ica). Estimada doctora Magaly, me siento muy decepcionada de mi novio. Su nombre es Fabrizio. Tenemos dos años de relación. Creí que lo conocía, pero me equivoqué.

Hace unos días me enteré de cosas que nunca me había imaginado. Siempre pensé que mi Fabri era un hombre con valores, con buenas costumbres, digno de admirar y seguir como ejemplo porque lo consideraba un ciudadano de bien.

Sin embargo, no es ningún modelo a seguir. En una reciente reunión familiar, a su hermano, que estaba pasado de copas, le escuché decir que semanas atrás mi novio había pretendido pagar 50 soles a un policía para evitar que le ponga una multa por haberse pasado la luz roja. No creí lo que había oído, pero las revelaciones siguieron. Su hermana me contó, días después, que gracias a Fabricio había podido vender su vieja computadora de escritorio. Resulta que mi novio engañó a la compradora dicéndole que el equipo funcionaba perfectamente cuando la verdad era que a cada rato se malograba.

Finalmente, hace una semana, escuché cuando el propio Fabrizio le revelaba a su mamá que en la última reunión familiar había pagado las botellas de cerveza con un billete de 100 soles falso.

Aún no he encarado a mi novio. Me siento engañada, quisiera terminar nuestra relación, pero no puedo hacerlo porque, a pesar de todo lo malo, lo amo. Tal vez yo pueda hacer que cambie para bien. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimada Brunella, depende únicamente de Fabrizio cambiar ese comportamiento equivocado. Él es un adulto que sabe lo que hace. Sé que lo amas, pero considero que lo mejor para ti sería terminar esa relación. Es difícil, pero tu novio no es una persona de bien, por lo que no es aconsejable que estés a su lado. Más adelante llegará la persona correcta a tu vida.