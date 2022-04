Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Antonia (22 años, Comas) Doctora Magaly, necesito su consejo. Le cuento mi caso. Jorge y yo somos enamorados desde hace tres años. Lo conocí en el 2018 en mis clases universitarias. Ambos estudiamos Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de un tiempo de amistad, nos hicimos enamorados.

El 2019 fue un año maravilloso. Jorge siempre fue muy cariñoso y atento conmigo. Nos entendíamos a la perfección. Incluso mis papás lo conocieron y se quedaron encantados con él por lo respetuoso que era.

Sin embargo, llegó el 2020 y la pandemia. Con esta crisis sanitaria se suspendieron las clases y todos debimos llevar nuestros cursos desde casa. Fue un año muy difícil porque mi enamorado y yo tuvimos que acostumbrarnos a vernos y hablar solo por videollamada.

Así fue hasta marzo del 2021 en que por fin pudimos vernos de forma presencial. Un viernes nos encontramos en el parque Kennedy y nos dimos un gran abrazo. Recuerdo muy bien ese día. Nuestro amor seguía intacto.

Han pasado varios meses desde entonces. Yo siempre le decía que quería que volvieran las clases presenciales para vernos diariamente y ahora que nuestra facultad anunció que estas retornarían me puse muy feliz.

No obstante, Jorge no quiere esto. “Yo estoy bien estudiando desde casa, si queremos vernos podemos hacerlo una o dos veces a la semana en cualquier lugar”, me dijo.

Señora Moro, estoy dudando del amor de mi chico. ¿Será que ya no me ama y por eso no me quiere ver todos los días?

OJO al consejo

Estimada Antonia, entiendo tu inquietud. No tomes la preferencia de tu enamorado por las clases virtuales como una falta de amor hacia ti. Efectivamente pueden verse en otros lugares, no necesariamente en la universidad. Que él no desee volver a las clases presenciales no significa que ya no te ame como antes. Conversa con él y aclara tus dudas. Suerte.