Ana (30 años, San Miguel). Doctora Moro, soy una mujer que admira la entrega, el esfuerzo, la dedicación, el empeño y la pasión que demuestran las personas en las cosas que hacen.

Esa admiración hizo que desde hace algunas semanas sintiera una fuerte atracción por un hombre mucho mayor que yo. Me refiero a Ricardo Rondón, sí, el exconductor de TV.

Déjeme decirle que tiempo atrás no me movía ni un pelo. Al contrario, me caía muy mal. Me parecía un tipo creído y con poca gracia. Sin embargo, mi percepción de él cambió totalmente luego de que se convirtió en participante del programa de Latina, El Gran Chef Famosos.

Día tras día veía su desempeño en este espacio y me gustaba ver que realmente se esforzaba por preparar buenos platos y obtener la aprobación de los jurados. Además, comencé a reírme de sus bromas ácidas, me di cuenta de que había construido un personaje para TV y eso me interesó. Poco a poco comenzó a parecerme un hombre atractivo. Sin querer me fui enamorando, creo.

Le comento que considero que la diferencia de edades no es un obstáculo para que un amor nazca y perdure. Por eso creo que entre Rondón y yo puede existir una relación. Sé que es un hombre solitario. Pienso que yo puedo ser su compañera de vida. Quiero contactarlo para invitarlo a salir. Sin embargo, temo que me rechace y se niegue a darme la oportunidad de conquistarlo. ¿O será solo mi amor platónico?

OJO al consejo

Estimada Ana, considero que no debes apresurarte. No puedes haberte enamorado de una persona que conoces solo por televisión. Creo que estás ilusionada. Toma las cosas con calma. Por otro lado, no pierdes nada con contactarlo. Te sugiero que le escribas y le manifiestes tu admiración, pero no lo presiones para salir. Piensa que tal vez sí tenga pareja. Suerte.