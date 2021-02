Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Sofía (27 años, El Agustino). Estimada doctora, soy una estudiante de ingeniería que está muy confundida con todo lo que está pasando últimamente en mi relación.

Hace tres años conocí a Santiago en la universidad. Primero fuimos amigos y después de cinco meses, iniciamos una relación. Sin embargo, siempre hubo un detalle en él que no me gustaba: tiene la costumbre de agarrar mi celular en cualquier momento y revisar mis conversaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook e incluso buscaba los mensajes de Twitter y del Hangouts.

Recuerdo que todo esto empezó cuando teníamos dos meses de conocernos, Santi cogió mi móvil y me dijo: “Asu, hablarás con muchos por eso tu celular tiene clave”. Yo respondí que solo coloqué una contraseña por seguridad, pero que no tenía nada que ocultar. Entre broma y broma, Santi me sacó los dígitos, abrió mis aplicaciones y empezó a mirar. En ese momento me reí, pero con el tiempo, y cuando empezamos nuestra relación, lo hacía más seguido.

Ahora que no nos vemos por la cuarentena está desesperado porque no ha visto mis conversaciones desde hace 3 semanas. Le he dicho que no escondo nada y que si desea puede entrar a mis aplicaciones por la web, pero eso no lo tranquiliza. Él quiere mi celular en físico. Hace un par de días me dijo que enviaría un Glovo para que recoja mi teléfono. Obviamente me molesté porque me pareció descabellado. Ay doctora, no sé qué hacer, me estresa que sea así, no entiendo su desconfianza. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Sofía, lo que él hace está mal, nadie tiene que revisar tu celular, porque es algo muy personal, así como tampoco tú deberías revisar el de él. Evidentemente, Santiago no confía en ti y cuando no hay confianza ni respeto, el romance no tiene futuro. Conversa con tu pareja y si no está dispuesto a cambiar su actitud, lo mejor será que des un paso al costado. Suerte.