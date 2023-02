Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Selena (28 años, La Punta). Doctora Magaly, tengo muchas dudas e inquietudes en mi cabeza. Creo que usted es la única que me puede ayudar con este embrollo.

Resulta que estoy muy enamorada de Jorge, un hombre de 40 años, que tiene cuatro hijos, dos de su primer matrimonio y dos del segundo.

Él se casó por primera vez a los 30 años. Luego de cuatro años se divorció. Volvió a casarse a los 34. En esta ocasión el matrimonio le duró cuatro años. Yo lo conocí hace casi dos años en la empresa en donde laboro. Nos hicimos muy buenos amigos. Él fue quien me contó cómo fueron sus relaciones amorosas frustradas.

Con el trato nos acercamos cada vez más. Con el tiempo me di cuenta de que me había enamorado de él y que el sentimiento era recíproco.

Hace seis meses Jorge me pidió que sea su enamorada. En ese momento le pedí más tiempo para conocernos mejor. Él entendió y aceptó. Hace un par de semanas, nuevamente me pidió que iniciemos una relación. Yo le dije que me diera un poco más de tiempo. En esta oportunidad noté un poco de molestia en él. Sin embargo, aceptó de nuevo mi petición.

Señora Moro, yo lo quiero, no tengo dudas de eso, pero temo que lo nuestro no funcione, tal vez llegamos a casarnos y a los pocos años nos divorciamos teniendo niños de por medio. Además, de aceptarlo no sé cómo lidiar con sus cuatro hijos. ¿Qué me aconseja? Necesito de su ayuda, por favor.

Ojo al consejo

Estimada Selena, entiendo tus dudas. Considero que está bien que te tomes tu tiempo para pensar si aceptarás o no ser la pareja de Jorge. Te aconsejo que le confieses tus temores, él puede ayudarte a despejarlos. Además, no te proyectes tanto en la relación. Por otro lado, dos fracasos matrimoniales no significan que un tercero no será más estable. Suerte.