Magaly Moro

Gisela (30 años, Puente Piedra). Doctora Magaly, he cometido un terrible error. Ahora temo perder al amor de mi vida por el desliz que cometí.

Tengo enamorado. Su nombre es Omar. Nuestra relación es estable, llena de amor. Sin embargo, como toda pareja tenemos discusiones. Hace un mes tuvimos una que ha sido la más fuerte en los tres años que estamos juntos. Esta se dio justo cuando iba a salir de vacaciones.

Al tener este enfrentamiento con mi chico decidí viajar con unos amigos aprovechando mis días libres. El problema con Omar se debió a que mi perra se comió parte de sus zapatillas.

La cuestión es que durante el viaje todos nos pasamos de copas. Yo estuve casi toda la noche conversando con uno de mis amigos. Él siempre me había parecido guapo y en un momento, mientras él me decía que era muy buena amiga, además de divertida, le di un beso en los labios.

Él se sorprendió, me quedó mirando, y cuando yo iba a pedirle disculpas me devolvió el beso. Fue mucho más apasionado. Creo que eso me descontroló porque le dije: “vamos a otro lado” y bueno, tuvimos relaciones. Eso no quedó allí porque en los dos días siguientes volvió a pasar. Sin embargo, casi al terminar el viaje acordamos que lo que habíamos vivido quedaba como un recuerdo.

Ya en Lima me amisté con Omar. Ahora, no sé si confesarle que le fui infiel, que tuve un romance. Yo lo amo. Doctora, ¿le digo la verdad o me llevo el secreto a la tumba?

OJO al consejo

Estimada Gisela, considero que debes decirle la verdad a Omar. Sé que será difícil y corres el riesgo de perderlo. Sin embargo, ponte en su lugar. Así evitas que pueda enterarse por otro lado. Es mejor que lo sepa por ti. La verdad siempre sale a relucir. Sé sincera. Es lo justo. Analiza si lo amas realmente. Si es así, esfuérzate mucho por demostrar tu amor.