¡CONTRA TODOS! Ahora Gisela Valcárcel critica a Magaly Medina y Beto Ortiz

¡No deja títere sin cabeza! Hace poco, Gisela Valárcel criticó fuertemente a Jazmín Pinedo, conductora de Espectáculos, ahora apunta todos sus dardos contra Magaly Medina y Beto Ortiz, a quienes acusa de inmiscuirse en la vida privada de las personas.

“Qué respeto puede merecer alguien que se mete en la vida privada de los demás, qué respeto puede merecer una cámara que se metió en un hotel para decir que dos chicas eran prostitutas y las mostró, y les desgració la vida”, dijo Gisela Valcárcel en Radio Nacional, en referencia al escándalo de las prostivedettes. Magaly Medina no dudó en responder. ¡Esto dijo!

“Mis respetos los que van. No me sentaría, no voy a negociar por estar allí. Qué respeto tú mereces por lo que has hecho en televisión. Qué respeto mereces que tú hayas denigrado a tal o cual persona, que le pagues por mentir. Qué respeto puede merecer una persona sentada al frente, a gente que sabía que estaba mintiendo y mentía, y no le importaba”, criticó.

Esta semana, Gisela Valcárcel también criticó el programa de Jazmín Pinedo y lo comparó con el programa Dr. TV. "Hay que tener valor para hacer Dr. TV. Quiero felicitar al equipo, pues mientras en Latina.pe a esta hora se está preguntando, si un señor llevó mujeres a la casa de Farfán... América Televisión nos permite producir un programa en el que hoy se habla de Donantes , en el Día nacional del Donante además se presentó a Milett Figueroa hablando de algo que nos interesa a todos , pues nos puede pasar (alergias)", escribió en su cuenta de facebook. ¡Está imparable!

