Han transcurrido 35 años desde que Verónica decidió vender productos de belleza por catálogo. Tenía 15 años y, a raíz del sensible fallecimiento de su padre, se vio en la necesidad de buscar fuentes de ingresos para ayudar a su familia, fue entonces cuando una señora le ofreció convertirse en una consultora cosmética. En esos tiempos, sin celulares, ni redes sociales, ni WhatsApp, este oficio consistía en vender casa por casa, tienda por tienda, pero Verónica asumió el reto. “Había nacido con ese talento de ventas”, asegura entre risas. Hoy es dueña de la distribuidora “Beauty Center” y de dos tiendas físicas.

Diario OJO entrevistó a la próspera empresaria, quien nos revela los secretos detrás de su imperio de belleza y cómo ha logrado mantenerse vigente en un rubro tan competitivo.

¿Cómo fueron tus inicios? No tenía nada, empecé con un catálogo, era mi vitrina. Siempre he sacado muy bien mis cuentas y cada ganancia que obtenía la capitalizaba, compraba ofertas y luego las vendía a precio de catálogo. Esa fue mi habilidad.

¿Cuándo decidiste dar el gran salto de formar tu propia distribuidora? Vi que era un negocio rentable. Pedía productos cada 21 día, pero veía que la gente quería el producto más inmediato y pensé, “acá hay negocio”. Y por eso empecé a stockearme para venderle a todo tipo de clientes: consumidor, vendedor y tiendas como las mías.

En tus 35 años de experiencia, ¿qué enseñanzas te deja el camino de las ventas en el rubro cosmético? He pasado mil cosas, buenas y malas. Es un negocio exclusivo para mujeres de todas las edades. Me ha enseñado a tener muchas habilidades y destrezas para poder generar ingresos. ¿Qué errores no volverías a cometer? Sobreendeudarme. Como no tenía una formación en el tema, pedía y pedía productos. Lo ideal es ir creciendo de acuerdo a la demanda.

¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Estoy estudiando para automatizar mi negocio y otra de mis metas es contar con franquicias de mi marca.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu emprendimiento? Me ha dado todo. Más de 25 viajes internacionales gratis por mis ventas, mi casa, mi carro y me permite estar cerca a mis hijas, que es lo más importante. Les he podido dar estudios. La mayor tiene 17 y ya está en la Universidad del Pacífico.

¿Qué ha aportado el programa “Mujeres Sin Límites” de la Fundación Belcorp a tu negocio? Creo que toda vendedora, de todo nivel, debería pasar por este tipo de formación. El programa “Mujeres sin límites” nos empodera muchísimo con los cursos, las asesorías, las mentorías y nos ayuda a tener seguridad, que es lo que uno busca. Este curso debería ser un requisito para iniciar un negocio.

Me llamo Verónica Camones, tengo 50 años, estudié Administración de negocios en la Universidad del Callao.

Una frase que me gusta: “Confianza en uno mismo”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se arriesguen”.

BÚSCALOS:

@beautycenterenvilla

@Beauty Center en Villa (beautycenterenvilla)

30% de rentabilidad le brinda su negocio. Ofrece todos los productos de catálogos: Ésika, Cyzone, de multimarca Avon, Yanbal, Natura, entre otros.

El programa “Mujeres sin Límites” busca fortalecer el liderazgo de mujeres emprendedoras y acelerar el crecimiento de sus negocios, a través de las asesorías y acompañamiento personalizado por parte de los expertos de la fundación. La convocatoria estará abierta hasta el 07 de mayo. Inscripciones en www.mujeressinlimites.biz .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Accesorios para niñas empoderadas: emprendora Juliana Canales confecciona productos con un estilo propio

Amigurumi: joven de 26 años teje adorables muñecos a crochet

Cero residuos: emprendedores elaboran productos reutilizables y sostenibles 100% peruanos

El Emprendedor de OJO: Polos con arte y estilo de “Keta”