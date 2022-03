En un pequeño pueblo llamado Yarumayo, ubicado en la provincia de Huánuco, Laura Lustre tejía junto a su madre, cuando apenas tenía 10 años. “Desde que tengo uso de razón siempre recuerdo a mi mamá tejiendo. Yo le pedía que me enseñara porque me daba curiosidad y, desde ese momento, me enamoré del tejido”, recuerda sonriente.

JUEVES 03 DE DE BERERO DEL 2022

Hoy, a sus 26 años, ha hecho de esta actividad su principal fuente de ingresos a través de Munay Crochet, su emprendimiento de muñecos tejidos a crochet o ganchillo, técnica de origen japonesa conocida popularmente como “amigurumi” que, actualmente, goza de gran éxito. Ositos, burritos, conejitos o personajes como el Yoda, Spiderman o Hello Kitty son algunos de sus diseños, pero también realiza trabajos personalizados con finos acabados y elaborados con hilo algodón hipoalergénico.

INICIOS. “Cuando dejé mi pueblo natal a los 18 años y vine para Lima, dejé de tejer”, confiesa. Laura tenía 18 años y laboraba en una empresa de cosméticos; le gustó tanto lo que hacía de su jefa, que un día le preguntó qué había estudiado, fue entonces cuando decidió especializarse como técnica de Marketing, pero en 2019 se reencontraría con el tejido, actividad que, afirma, le ayuda a florecer su creatividad. “Renuncié a mi trabajo y, mientras buscaba otro empleo, empecé a tejer algunos muñecos y los iba subiendo a mis redes sociales, fue así como algunas personas cercanas me preguntaban si les podía tejer. Decidí dedicarme a esto fue cuando recibí mi primer pedido de una persona desconocida que confío en mis manos”, cuenta. Eligió la palabra Munay porque, en quechua, significa “amar”, sentimiento que siente por el crochet.

SUEÑOS. Desde ese momento, Munay Crochet ha ido en ascenso. Sus conocimientos en Marketing han sido clave para llegar a más clientes. “Conforme mi emprendimiento fue creciendo, comencé a buscar a alguien que trabaje con mi misma técnica de tejido, así conocí a Rita, ella es mamá de 2 niñas y el horario en el que trabajamos se acomoda bien para que así no descuide a su familia”, afirma. Su mayor ilusión es sacar a la venta sus propios patrones y que su empresa se convierta en una pequeña comunidad de mujeres tejedoras.

AMIGURUMIS. Es un término de origen japonés compuesto de: ami, “tejido” y nuigurumi, “muñeco de peluche”. Para su cultura, los amigurumis no son considerados solo muñecos, se cree que poseen un alma para conservar el niño que todos llevamos dentro y del que nunca nos deberíamos olvidar.

