Por años, Keyla Polo Céspedes y Efraín Alva Murillo se dedicaron a la gastronomía a través de un restaurante en el que ofrecían comidas al cilindro y caja china, así como platos marinos. Esta pareja de esposos jamás calculó que su curiosidad por la piel del pescado, que surgió mientras limpiaban esta carne para su preparación, los llevaría a convertirse en uno de los peruanos más laureados por crear “Qaya”, un emprendimiento sostenible que reutiliza este desecho y lo convierte en cuero. “Cuando nos dimos cuenta de la fortaleza de la piel del pescado, comenzamos a buscar información en internet sobre qué se podía hacer y descubrimos que en otros países se fabricaba el cuero de pescado”, recuerda Kayla.

No obstante, recalca que su marca se diferencia por no utilizar productos químicos durante el proceso, beneficiando al medio ambiente. “Para el teñido usamos tintes naturales con técnicas ancestrales, además de la variedad de especies, las cuáles son desecho de la pesca artesanal y de la acuicultura. No depredamos”, detalla.

¿Cómo neutralizan los olores? El trabajo es artesanal, lo hacemos en casa. Uno de los puntos más difíciles fue quitarle el olor, por ello es que el curtido demora más que el del cuero vacuno.

¿Con qué especies de pescado trabajan? Se puede trabajar cualquier especie de consumo humano para realizar cuero. Nosotros lo hacemos con diferentes especies como lisa, tilapia, corvina, charela, perico, tollo, trucha, paco, gamitana, doncella y el majestuoso paiche.

¿Cómo hacen con el tema de los insumos? ¿Viajan a menudo a la Amazonía? Antes de la pandemia hemos viajado a capacitar a comunidades nativas, a ellos les compramos tintes naturales, y curtientes, además de otros insumos naturales como las semillas y fibras naturales.

¿Cuántos productos forman parte de su portafolio? Tenemos una amplia gama de productos, ya que el cuero de pescado es un material versátil, fuerte y, a la vez, muy suave para la confección. Hacemos billeteras, carteras, deco home, mascarillas con cuero de pescado, joyas, calzado, aplicación en prendas de vestir, artículos para cheff, etc.

¿Qué garantías tiene el cuero de pescado? El cuero de pescado es hasta nueve veces más resistente que el cuero común, por ello es más durable. Es considerado el material del futuro por una investigación de la BBC, por su resistencia y ser amigable con el medio ambiente.

¿Qué mitos desmentirían sobre el cuero de pescado? Que tiene olor a pescado y que se rompe con facilidad

¿Cuál ha sido su última colección? La colección Taricaya: mochilas con la forma del caparazón de la tortuga. Son elaboradas a raíz del concurso que ganamos en Promperú, en colaboración con Profonanpe y Sernanp, y por la venta de cada mochila donamos un porcentaje para ayudar en la conservación de la especie, siendo una compra con propósito.

¿Por qué “Qaya”? Qaya significa “el futuro”, “el mañana” (en quechua) y es algo que queremos dejar a nuestros hijos; pensar en el futuro, siempre ayudando a los demás y al medio ambiente.

MÁS DATOS:

2019. Fueron los ganadores del Concurso Inspira de Promperú y del Reto Bio Innóvate.

IG: @qayacuerodepescadoperuano

Informes al 994922500

