Asparragus officinalis es el nombre científico del espárrago, un tallo tierno de alrededor de 240 especies, de las cuales 2 tipos son las más consumidas a nivel mundial.

El espárrago blanco crece bajo tierra y, al no estar expuesto al sol, no produce clorofila, por tanto, no toma el tono verde característico. La segunda variedad es justamente el verde, también conocido como triguero, que crece en la superficie lo que le permite desarrollar el pigmento verde de la clorofila.

El espárrago verde aporta una mayor concentración de vitaminas, en especial, ácido fólico y vitamina C. En conserva contiene menos minerales porque se pierden en el procesamiento, pero concentra más sodio.

Este vegetal contribuye con la hidratación, ya que su contenido de agua alcanza el 92%, y también al mantenimiento de peso por su bajo tenor calórico: 23 calorías por cada 100 g de espárrago.

Es muy bajo en carbohidratos (4,5%), grasa (0.2%) y moderado en proteína en comparación con otras hortalizas (2,3%).

