Un viaje estudiantil a Estados Unidos cambió por completo la perspectiva de vida de Ramiro Arribasplata. Durante esta aventura descubrió dos grandes pasiones: viajar y cocinar. Actualmente, estos hobbies se han convertido en un trabajo a través de sus cuentas en redes sociales donde comparte contenido sobre dónde alojarte, qué comer o qué planes realizar en cualquier punto del país. Conversamos con el también ingeniero de Gestión Empresarial sobre las claves para disfrutar de nuestra gastronomía y paisajes sin debilitar el bolsillo.

¿De qué manera abrió tu mente conocer el extranjero?

El hecho de ir a otro país sin conocer el mío me hizo sentir mal porque todos me decían, “cuéntanos de Perú”, “¿qué lugares hay para conocer?” y no sabía ni qué decir. Entonces, eso me motivó a querer conocer más mi país, a viajar por mi cuenta.

¿Qué mitos derribarías respecto a viajar?

El tema del tiempo y dinero. Algunas personas piensan que necesitan una o dos semanas de vacaciones y una buena cantidad de dinero para conocer cualquier destino, y no es así. Hay muchos lugares que puedes recorrer en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y que son realmente económicos.

Por ejemplo, ¿qué destino recomendarías?

De hecho, hace fui a Tingo María y me pareció un lugar muy bonito, económico y el cual puedes conocer en poco tiempo.

Para ti, ¿cuáles son las pautas para que un viaje cumpla las 3B de bueno, bonito y barato?

Número uno, que no tengan miedo de viajar y salir de la rutina; dos, que planifiquen sus viajes con anticipación, de lo contrario, las cosas salen mucho más caras y, por último, que tengan un buen itinerario de lo que van a hacer y los destinos que quieren conocer, de acuerdo al presupuesto que manejan. También en esta temporada del Fenómeno del niño infórmense bien sobre el clima. Eso es lo que siempre trato de recalcar.

También compartes muchos tips sobre huariques. ¿Qué debemos tener en cuenta para no ser víctimas de un marketing engañoso?

Actualmente, el boom gastronómico es brutal y está de moda que todo sea muy instagrameable, pero una de mis principales recomendaciones es que se informen bien sobre el lugar al que van a ir.

¿Qué otro tipo de contenido te gustaría compartir aparte de viajes, huariques y plancitos?

Estoy estudiando una segunda carrera, que es gastronomía, y precisamente quiero empezar a compartir recetas, pero más enfocadas a que las personas puedan aprender a cocinar desde cero. También conocer todos los rincones del Perú y poder mostrar sus platos típicos.

MÁS DATOS:

Tiene 26 años y es egresado de la carrera de Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente, estudia gastronomía en el Instituto D’Gallia para compartir contenido de recetas, entre otros.

