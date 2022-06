Por: Sara Abu Sabbah

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta el sistema nervioso central debido a la pérdida total o parcial de la mielina (capa que recubre los nervios, los nutre y permite la transmisión del impulso nervioso). Los síntomas que genera esta enfermedad son limitantes. Causa deterioro a nivel motor, visual y cognitivo. Además, alteraciones sensoriales, dolor y fatiga.

Si bien se habla de la dieta vegana, sin gluten, etc. como convenientes en estos casos, no hay suficiente investigación para incluirla como parte del tratamiento. Aunque ensayarlas bajo la asesoría de un profesional no debería generar un riesgo.

Lo que cuenta con sustento es el hecho de que una dieta variada y balanceada es la mejor opción para contribuir en la mejora del paciente y que hay nutrientes especialmente importantes. Uno de ellos es el zinc debido a que participa en la respuesta inmune y regula los procesos inflamatorios del cuerpo. Buenas fuentes son almendras, avena, pollo, hígado y semillas de calabaza.