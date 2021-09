La influencer Jossmery Toledo calentó las redes sociales con tremenda fotografía para el deleite de todos sus seguidores. Sin embargo, la expolícia no contó que recibirá muchas cuestionamientos tras su publicación.

Fue en su cuenta de Instagram que Jossmery se atrevió a postear una sexy imagen donde se le ve posando con un diminuto hilo dental.

“Me costó mucho pensar en subir esta foto, fue cuando andábamos en Ica.. pero gracias a mi prima que sacó una buena toma y los ánimos de mis amigas me ayudó a subirla”, fue la breve descripción del post.

Ante esto, el actor Manchi Ramírez cuestionó la instantánea de la modelo y escribió lo siguiente: “¿Tú crees que era necesario una foto así?, todo bien pero realmente lo necesitas”.

Al respecto, la exsuboficial no se quedó callada y respondió: “Acá no importa si lo necesito, acá lo que importa es como me siento, muchos hombres se toman foto en calzoncillo, mujeres en bikini, hilo... Una foto no define a una persona, los tiempos han cambiado”.

Foto: (Captura/Instagram: @jossmerytol)

