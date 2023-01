La vidente Agatha Lys se presentó en el set de ‘Amor y Fuego’ y fue consultada si la Miss Perú Alessia Rovegno ganará el certamen Miss Universo, en su edición 71°, cuya final se realizará este 14 de enero de 2023, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“¿Alessia Rovegno será la próxima Miss Universo, mañana?”, preguntó sin anestesia Rodrigo González ‘Peluchín’.

Sin embargo, la esotérica no le dio buenas noticias a los fans de la modelo:

“El pronóstico para Alessia Rovegno. Voy a sacar tres cartas, para ver qué dice el tarot. No (no va ganar) el tarot dice que no. No quiero bajar los ánimos, los astros influyen, pero no determinan, de repente mañana se abre una luz” , sentenció Agatha Lys.

¿Alessia quedará entre las 3 semifinalistas del Miss Universo?

‘Peluchín’ quiso ser más optimista y le preguntó si Alessia Rovegno quedará entre las 3 semifinalistas, pero los anuncios de la ‘bruja’ no fueron alentadores:

“Yo digo que a una latina le va a ir muy bien, yo siento que es una latina la que será ganadora. Me gusta mucho Miss Colombia, me gusta mucho Miss Venezuela, pero de nuestra Miss Perú, me gustaría decir que sí, pero no la veo entre las 3 primeras”.

Sin embargo, la vidente dijo que “todo puede pasar y todo puede cambiar a última hora” por lo que le mandó algunos consejos a la Miss Perú.

“De repente nos esta escuchando y e n la noche pueda hacer un buen ritual, una buena concentración. Yo le diría que haga un ritual, una oración muy profunda y que se encomiende al arcángel San Miguel que es contra los enemigos, que ella se concentre en eso y que pida esa protección para que Dios la ayude. El arcángel San Miguel es la que te protege contra los enemigos con su espada”.

