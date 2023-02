Lo contó todo. Fiorella Retiz decidió romper su silencio y brindó una extensa entrevista, donde no pudo evitar ser consultada sobre el polémico ampay con Aldo Miyashiro.

Y es que todo se dio en el canal de YouTube del periodista Giancarlo ‘El Flaco’ Granda, donde la exreportera reveló lo “injusto” que le pareció que la prensa se ensañe con ella solo por el hecho de ser “mujer”.

“Es abrumador, que te pongan la cámara y te pregunten lo mismo 20 veces. Estás con tu mamá, con tu hijo y aparecen para molestarte. Es mi casa, es mi ambiente privado, encuéntrame en la calle si quieres y pregúntame (...) Fue injusto porque tenía un hijo que mantener”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la comunicadora, quien fue la manzana de la discordia entre Aldo Miyashiro y su esposa Érika Villalobos , sorprendió a propios y extraños al dejar entrever que se habría enamorado del conductor de América TV.

“Soy una persona que ama el amor y me enamoro muy fácil. A pesar de las cosas tan feas que me han pasado, yo nunca he dejado de creer en el amor (...) S iempre me han sido infiel, pero yo nunca he sido infiel. Soy de las que tiene la mala suerte de estar en el lugar preciso y en la hora precisa”, expresó.

