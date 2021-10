La recientes declaraciones de Karen Dejo, donde cuestiona la lealtad de Elías Montalvo hacia Rosángela Espinoza, no fueron del agrado de Alejandro Pino ‘Chocolatito’, integrante de ‘Esto Es Guerra’.

Y es que la popular ‘Sabrosura’ se mostró sorprendida de que Elías Montalvo votara por Alejandro y no por ‘Rous’. “El voto es independiente pero hay cosas, creo yo, que se deben de respetar”, había dicho.

Al respecto, ‘Chocolatito’ arremetió con todo y le aclaró que a pesar de “ser nuevo” ha demostrado que puede dar lo que mejor de sí en el programa de competencia.

“Entiendo que seguro no has visto el programa estas últimas semanas, pero si te fijas se ha notado mi mejora (para bien) en las competencias. Un voto no tiene nada que ver con la amistad, ni mucho menos por la lealtad hacia otra persona, se trata de un voto objetivo, es una competencia y tenemos que saber respetar las decisiones de las personas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y eso no fue todo, también mandó una indirecta a Rosangela, eliminada de EEG: “todos algunas vez fueron nuevos y si parte del equipo votó apoyando a ‘un nuevo’ es porque se ha ganado un espacio a punta de sudor, esfuerzo, cumpliendo responsabilidades y horarios que se les da”.

Recordemos que Rosángela fue suspendida varias veces por llegar tarde a las reuniones con el equipo de producción.

Karen Dejo responde a Alejandro Pino

Sin pelos en la lengua, Karen Dejo respondió a Alejandro Pino y ratificó su opinión sobre el voto de Elías Montalvo. Dejó entrever que Elías tuvo más opciones que votar por él.

“Sé que eres bueno y seguirás mejorando, pero la eliminación se da dolo para que queden 6 hombres y 6 mujeres para enfrentarse a Guerreros Puerto Rico. Obviamente, si está Patricio Parodi, Rosángela y tú, me quedo con Pato porque definitivamente está entre los 6 mejores competidores y si hablamos de Rous (ella) puede luchar para estar entre las 6 mujeres”.

“Ese es mi punto de vida ya que conozco las habilidades de todo y también conozco a los competidores de Puerto Rico”.

