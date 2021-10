¿Qué fue lo que pasó? “Esto es Guerra” se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta pública, tras la última eliminación de Rosángela Espinoza. Y es que esta vez, el programa realizó una especie de sorteo entre los concursantes para que ellos elijan a los guerreros eliminados de esta temporada.

Frente a ello, Alejandro Pino, más conocido como el ‘chocolatito’, recibió el apoyo de diferentes compañeros, entre ellos, Elías Montalvo, quien votó por el joven en vez que por la ‘chica selfie’

Tras la eliminación de la popular ‘Chica selfie’, diversos usuarios en redes sociales despotricaron contra el conocido tiktoker, pues afirmaron que la modelo fue quien prácticamente amadrinó su ingreso al reality.

Esta falta de apoyo por parte del examigo de Rosángela Espinoza, le habría generado un malestar no solo emocional, sino también en cuanto a su salud. Es por ello que se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró que actualmente no se siente apto para competir. ¿Qué habrá pasado realmente?

“Para las personas que están preocupadas porque no regresé a competir nuevamente... Estoy bien, solo me di un golpe en la boca y ya no quise entrar porque no me siento bien emocionalmente, fuera de todo, estoy bien”, expresó Elías Montalvo.

