El reconocido humorista Kike Suero, de 52 años - quien tiene siete hijos y se convertirá nuevamente en padre en los próximos meses - no habría arreglado su situación legal con su expareja Geraldine Quezada.

Y es que la joven madre sigue en pie de lucha para que el cómico cumpla con la manutención de sus tres hijas.

En declaraciones a Trome, Geraldine hizo hincapié en que Suero no viene asumiendo pensión anticipada de alimentos que se le ordenó “y encima dice que quiere tener más hijos”.

Según indicó, el actor no le manda ni un sol porque supuestamente no tiene show artísticos. “Según él, no gana bien en la radio y no tiene eventos. Vive como un perro callejero y piensa que los hijos se crían así”, sostuvo.

La ex de Kike Suero recordó que el juez ordenó que tenía que pasar una manutención de 1200 soles, pero se le rebajó a 600 soles porque él sustentó que no tenía trabajo.

¿Cuántos hijos tiene Kike Suero?

El actor sabrá a fines de octubre el sexo de su octavo hijo. Se trata del primer hijo biológico con su pareja Vicky Torero, con quien tiene una relación sentimental desde 2020.

Vicky Torero tiene dos hijos mayores, a los cuales Kike los cría como si fueran también sus hijos.

Previamente, en el 2012, Kike Suero contrajo una relación con Geraldine Quezada, madre de sus tres menores hijas.

Además, con su expareja Astrid Palomino tiene un hijo, a quien demoró cuatro años en reconocerlo.

Kike tiene, además, un hijo mayor, también comediante, llamado Jim Suero.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Evitan desalojo de viviendas en Surco

Lanzaron fuego a policías.