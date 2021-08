El reconocido humorista Kike Suero , de 52 años, reveló que está muy feliz tras conocer que se convertirá en padre por octava vez, fruto de su relación con su pareja Vicky Torero .

“Estoy saltando en un pie de la alegría porque ayer me dieron la noticia que siempre esperé. Mi señora Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros sueños. La llegada de nuestro bebé va a reafirmar el gran amor que nos tenemos, Dios nos está regalando un bello angelito, así que estoy súper feliz. Asumo que debe tener un mes de gestación, hoy (ayer) la llevaré al hospital o clínica para iniciar con los controles y mi bebé nazca sanito”, declaró el humorista al diario Trome.

Suero confesó que le gustaría convertirse en padre de una mujercita y se mostró agradecido con Dios “por este bello regalo”.

“Mujercita porque ella (Vicky) ya tiene dos varoncitos, me gustaría una mujercita por ella. Será mi octavo hijo y le agradezco a mi señor por este bello regalo. La vida me está premiando de la mejor manera, dándome un hijo con la mujer que amo para siempre”, apuntó.

Al ser consultado si desea tener más hijos, el humorista dijo: “No, ya cierro la fábrica porque tengo que darles buena educación y alimentación a mis criaturas. ¿Para qué llenarme de hijos?, prefiero criarlos y ser un padre responsable”.

Asimismo, Kike Suero habló de sus planes de casarse con la madre de su futuro bebé. “Nos vamos a casar de todas maneras porque quiero que mi bebé nazca en un hogar constituido. La boda podría ser después que Vicky dé a luz”, comentó.

Por otro lado, el comediante peruano también se refirió a su expareja Geraldine Quezada , quien lo ha acusado de no cumplir con la pensión de sus hijas.

“Viene diciendo acusaciones fuera de toda verdad, está acostumbrada en decir eso a la prensa, es su ‘modus operandi’. Yo vengo cumpliendo con la mensualidad de 600 soles por el momento, pues recién me estoy acomodando, pero todos los 11 de cada mes le cumplo”, acotó.

