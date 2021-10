Este jueves 14 de octubre, la modelo Karen Dejo se refirió a su eliminación de “Esto es guerra”. Y es que ya pasó un mes desde que la suspendieron y hasta el momento no recibe respuestas.

A través de Instagram, Karen Dejo admitió que no sabe cuándo regresará a “Esto es guerra” porque nadie se ha contactado con ella desde la suspensión. Según la modelo, no hizo nada grave para ser eliminada.

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave para como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, explicó Karen Dejo.

En ese sentido, Karen Dejo aseguró que otros integrantes del reality no habrían sido sancionados con la misma severidad: “Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa, al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa, así que no lo sé chicas”.

“No termino de entender ni recibo respuesta”, escribió Karen Dejo.

Asimismo, la ‘sabrosura’ también quedó fuera de La Academia: “No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La Academia, es lo mismo”.

De otro lado, Karen Dejo contó que realizará un casting en Miami: “Les cuento que sin buscarlo, las cosas se dieron y voy a hacer un casting. Más adelante les cuento de qué trata”.

