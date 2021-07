Allison Pastor habría renunciado a ‘Reinas del show’. La modelo no habría soportado las críticas que recibió tras las quejas de su esposo Erick Elera sobre el reality de baile de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, Erick Elera denunció en sus redes sociales que habría cierto favoritismos dentro del reality y que su esposa no estaría recibiendo el mismo trato que las demás participantes.

Después de esto, Alisson Pastor se presentó en el programa ‘América Hoy’ para aclarar donde aseguró que se sintió menospreciada por la producción del concurso.

“Yo me acerqué a vestuario para ver ese tema con la jefa, y me dijeron que no podía hacerme un cambio de peinado porque no soy una chica conocida y que no iba a gustar (...) Una cosa es un consejo, pero es la forma en la que me lo dijo. Yo sé que no soy conocida, ¿pero quién empezó siendo conocida? Todos merecemos respeto”, indicó bastante indignada.

Además, Pastor no pudo evitar quebrarse por las críticas y aseguró que no va a permitir que la traten mal en Reinas del show. “Solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, añadió entre lágrimas.

Tras esto, la modelo habría dado un paso al costado y desde el miércoles se ausentó de los ensayos del reality de baile sin haber dado razón alguna.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO