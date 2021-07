El programa “Magaly TV La Firme” de la periodista Magaly Medina recordó el polémico comentario que la actriz Tatiana Astengo tuvo hace algunos años de su colega Magaly Solier, protagonista de la recordada película nacional “La teta asustada”.

En el 2018, un audio de Tatiana Astengo sorprendió, pues explicaba con términos un tanto racistas por qué Magaly Solier había sido elegida como protagonista para “La teta asustada”.

“Va protagonizar una chica Magaly Solier, una que cuida enfermos, un trabajo de los inmigrantes acá. La estaban buscando más india, por eso lo hizo ella”, dijo en ese entonces Tatiana Astengo.

Pero la actriz que hoy comenta sobre política no es la primera vez que escribe comentarios polémicos. Hace poco, en sus redes sociales escribió que muchos policías se convirtieron en cual no necesidad y para no ser una carga para sus familias, comentario que indignó a Magaly Medina cuyo padre es un policía en retiro.

Según la nota de “Magaly TV La Firme”, Tatiana Astengo también sería cero tolerante con los comentarios, pues amenazaría con demandarlos a los usuarios cuyos comentarios no le parece.

