El programa “Magaly TV: La Firme” presentará este martes un nuevo ampay de Dorita Orbegoso, quien fue captada en situaciones comprometedoras con el futbolista Jerson Reyes.

“Lo negó mil veces, pero nosotros los ampayamos. Dorita Orbegoso y el ex ‘snack’ de la Yaha (Yahaira Plasencia), el pelotero Jerson Reyes más juntitos que nunca”, se oye en la promoción del programa.

En el avance del ‘ampay’ que Magaly Medina presentará esta noche se ve al pelotero ingresando en horas de la madrugada a una vivienda junto a la exbailarina. Además, ambos son captados dentro de un vehículo, donde al parecer se dan un beso.

Dorita Orbegoso ha negado en reiteradas oportunidades que tenga una relación con el futbolista, quien se hizo conocido por haber tenido un amorío con la cantante Yahaira Plasencia.

“Estoy soltera, feliz y tranquila (...) Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener. El día que yo me enamore o que yo salga con alguien con la persona que sea, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderme”, respondió.

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes empezaron a ser vinculados luego que el programa “Amor y Fuego” revelara imágenes de ambos disfrutando un día de piscina junto al menor hijo de la empresaria.

