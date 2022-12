Ahora sí, lo mandan a dormir al piso. El participante de ‘Esto es Guerra’, fue ampayado abrazando a una joven de 23 años en una fiesta rave donde también estaban Fabio Agostini y a Jamila Dahabreh, quienes subían historias a sus redes, pero sin que se vea Said Palao, pero siempre hay una fuga y Magaly la reveló.

Luego de ver el video en el que Said Palao tomaba por la cintura a Melissa Biurnegalo, de 23 años, quien es amiga de Macarena Gastaldo, Magaly no pudo evitar indignarse: “Si tú tienes novia, no estás agarrando así a otra mujer, qué pensará Alejandra Baigorria al ver estas imágenes de su Said Palao”.

