Desde 1997, Magaly Medina se convirtió en la reina indiscutible de los “ampays”, término que hace referencia a las situaciones más embarazosas que eran captadas por su meticuloso equipo de producción a quien la misma conductora bautizó como sus “chacales”. Muchos de estos videos han dejado al descubierto todo tipo de infidelidades de conocidas figuras del medio local, un hecho que, como era de esperarse, ha sido la principal causa de divorcios y de un sinfín de enfrentamientos entre los involucrados.

A raíz del reciente ampay protagonizado por la conductora y modelo Melissa Paredes con su bailarín con el que participa en las “Reinas del Show”, cuando aún estaba casada y conviviendo con el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, en esta nota haremos un breve recuento de los engaños más sonados de la farándula que llevan el sello de la popular “Urraca”.

1. Karina Calmet. En el 2002, la actriz y ex reina de belleza fue captada en una comprometedora escena amorosa con un hombre estando casada con Samir Gíha. Aunque fuentes cercanas señalaron que su matrimonio con el cantante ya estaba en picada, debido a que trabajada en Colombia como representante de actores peruanos, no obstante, este ampay habría sido el motivo del fin de su vida juntos.

2. Bárbara Cayo y Carlos Thorton. En pleno auge por su participación en la telenovela “Torbellino”, la actriz Bárbara captó las primeras planas de los diarios pero esa vez no por su talento, sino por ser captada besándose afuera de su casa con el conductor Thorton. La cantante, quien entonces estaba casada, dijo varios años después que Magaly Medina no debería existir. “No solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio (…) Y si queremos hablar de eso, pues personas como ella no deberían existir. Así de simple. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”

3. Malú Costa y Aldo Olcese. Un ampay que remeció a la farándula peruana. Era 2004 y Aldo Olcese gozaba de gran popularidad, hasta que protagonizó uno de los videos más populares y bochornosos de todos los tiempos junto a la entonces actriz de la exitosa seria “Así es la vida”, Malú Costa. El futbolista estaba casado cuando fue grabado en esa situación. Tras las imágenes, la modelo bromeó asegurando que “se le cayó el arete”, por lo que fue bautizada como ‘Mamalú’.

4. Carmen Rodríguez, esposa del ´Puma´ Carranza. Aunque se sabía que el futbolista y su esposa habían tenido altos y bajos en su relación, generó mucha sorpresa ver a su esposa Carmen Rodríguez, dentro de un auto blanco, a la orilla del mar, acompañada en actitudes amorosas junto a un hombre que no era su marido. El hecho se produjo cerca a un restaurante de la Costa Verde y en plena luz del día, prácticamente a la vista y paciencia de quienes estuvieron en esa zona.

5. Pedro Gallese. El arquero de la selección peruana fue visto junto a una jovencita saliendo de un hotel de San Miguel. Poco después se reveló la identidad de la muchacha, quería sería Lucero Jara, de 21 años e hija del alcalde de La Perla, Anibal Jara. Previo a la difusión de estas imágenes, el futbolista le envió una carta notarial a la conductora Magaly Medina para intentar prohibir que lancen el ampay en el que aparece con una mujer que no era su esposa, Claudia Díaz.

6. Melissa Paredes. Aunque recientemente la modelo ha declarado que su aún esposo, Rodrigo “Gato” Cuba estaba al tanto del ampay en el que aparece con su bailarín de “Reinas del Show” y que, además, estaban separados desde la última semana de septiembre. No obstante, el padre de su hija envió un comunicado en el que dejó entrever que no estaba distanciado de Melissa. El ampay de la ex chica reality se ha viralizado y ha generado todo tipo de comentarios.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

“Toda la familia está contigo”: padre del ‘Gato’ Cuba defiende a su hijo tras ampay de Melissa Paredes

Melissa Paredes y las sugerentes imágenes que Anthony Aranda publicaba con la actriz antes del ‘ampay’

Melissa Paredes: Expareja del bailarín Anthony Aranda lanza contundente mensaje tras ampay