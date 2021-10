¡Fuerte y claro! Tras haberse mantenido al margen, Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, decidió pronunciarse mediante sus redes sociales, sobre el reciente escándalo que tiene como protagonistas a su hijo y a su aún esposa, Melissa Paredes, quien fue ampayada hace un par de días con su bailarín, Anthony Aranda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el padre del futbolista publicó una fotografía junto a su hijo y a su pequeña nieta Mía de 4 años de edad. “Toda la familia está contigo hijo”, escribió el exviceministro.

Asimismo, el político también acompañó esta publicación con el tema “El amor más bonito que tengo” de Tito Nieves. De esta forma, el padre del futbolista le daría la espalda a la modelo Melissa Paredes, quien se defendió en “América Hoy” asegurando que no traicionó a su esposo.

Cabe precisar que el matrimonio de la conductora con Rodrigo ‘Gato’ Cuba nunca fue visto con buenos ojos por parte del padre del futbolista, Jorge Cuba, y aquí te contamos los motivos.

¿Qué pensaba el padre del ‘Gato’ Cuba sobre Melissa Paredes?

Recordemos que hace 4 años, cuando explotó el escándalo de Odebrecht, se conoció que Jorge Cuba nunca estuvo de acuerdo con el romance que mantenía su hijo con Melissa Paredes, debido que él esperaba que su primogénito se case con una mujer “de apellido”.

“No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, manifestó Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada, quien fuera expareja de Jorge Cuba.

“En ese momento fue como ‘ok, no le caes bien. Bueno, no importa, sigamos’. Él nunca recibió el parte (de la boda), pero al final apareció en la boda. Eso fue lindo. No soy rencorosa. A mí me haces algo y, en el momento, me duele, pero de ahí me olvido. Fue un lindo gesto para el hijo. Fue lindo que vaya igual”, fue lo que dijo Melissa Paredes en aquel entonces para un diario local.

