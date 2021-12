Juan Víctor Sánchez dio su descargo en el programa “Amor y Fuego” luego que Andrea San Martín declaró para “Magaly TV: La Firme”.

En conversación con Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, el joven padre de familia reveló que sí desea aumentar la manutención de su pequeña hija.

“Sí, se tiene que acordar (la manutención) de acuerdo al colegio y a todo eso, y de acuerdo a los días que mi hija también pasa conmigo, un juez lo dirá”, explicó.

“Por su puesto que yo podría subir el monto y le dicho a ella (por Andrea San Martín) directamente ‘mira, te puedo dar esto’ y más el seguro porque mi hija pasa 14 días conmigo. Me dijo que era muy poco... mi hija tiene gastos a parte en mi casa”, añadió.

Juan Víctor señaló que siempre estuvo al pendiente de su hija y que tiene los mismos derechos como padre: “Desde que nació mi hija, yo le he pasado 600 soles mensuales y eso es verdad, pero también le pagaba todos sus pañales. Mi hija ha tenido seguro desde que nació”.

Finalmente, Sánchez indicó que no pasará la Navidad con su pequeña hija, pese a que sí tenía intenciones de conciliar con Andrea San Martín, pero ella no quiso en aquella oportunidad y el problema está en manos de las autoridades.

“Viajaré en la madrugada y no pasaré la Navidad con mi hija, que me corresponde. Mis hijos no pasarán la Navidad juntos y el próximo año tampoco ya que tienen que pasarla con su mamá”, explicó.

“Respecto a ti Andrea (San Martín), yo sí estuve de acuerdo con arreglar las cosas y de conversarlo. Hemos tenido alguna oportunidad, pero simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo”, concluyó.

Juan Víctor habla sobre intención de irse a Estados Unidos con la hija que tiene con Andrea San Martín.

