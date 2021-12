Andrea San Martín rompió su silencio e intentó desmentir las pruebas y testigos mostrados por Juan Víctor. Fue entrevistada por Magaly Medina y dio su versión de los hechos por primera vez, sin embargo, algo que no pasó desapercibido para Samu, fue el cabello de la pareja de Sebastián Lizarzaburu.

Samu no pudo dejar pasar el look de Andrea San Martín en ‘Magaly Tv La Firme’, ya que se veía más esponjada, por ello el periodista señaló: “No sé quién te hizo el peinado ayer para el programa de Magaly, pero de verdad te odia”.

El conductor de ‘Instarandula’, confesó que no suele rajar de look, pero al ver a la San Martín en Magaly Medina sí quedó muy sorprendido e incluso se preguntó si en realidad era Andrea: “A ver quítate un poco para verte la cara”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira sobre su relación con Pancho Rodríguez