La influencer Andrea San Martín anuncia que se iba a tomar una pausa de las redes sociales tras las fuerte declaraciones de Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor Sánchez.

Sin embargo, la ‘ojiverde’ reapareció este domingo 17 de octubre en imágenes publicadas por Sebastián Lizarzaburu, quien contó que se fueron de paseo en familia.

El ‘hombre roca’ compartió varias imágenes, sobre todo de su hija Maia, y en algunos videos se pudo apreciar brevemente a la pequeña Lara, la hija de Juan Víctor, aunque casi no la enfocó.

Por su parte, Andrea San Martín apareció en un solo video y se la pudo ver sonriente mientras corría con las niñas. En el lugar también estaba la madre de la ‘ojiverde’, Dora Pilares, y una de las hermanas de Andrea.

Andrea y Sebastián - diario OJO

Juan Víctor denuncia a Andrea San Martín

Recordemos que en el programa “Amor y fuego”, la madre de Juan Víctor Sánchez advirtió que llevarán un proceso legal hasta el final con el fin de “sacar” a la niña de “ese ambiente”.

Poco después, el periodista Samuel Suárez filtró un audio de Andrea San Martín donde se la escucha llorar desconsoladamente: “Eso no triunfa, ese daño no triunfa... y yo no voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con esa rabia, el ‘odio a la vida’, con ese mismo criterio”.

Fuente: Instagram Sebastián Lizarzaburu

