La influencer Andrea San Martín reveló que actualmente duerme en un colchón porque no tiene presupuesto para adquirir una cama.

“¿Por qué duermes en el piso? ¿Es mejor? ¿Lo recomiendas?”, le preguntó un usuario al ver un video de Andrea San Martín durmiendo en un colchón.

La ‘ojiverde’ contó que por el momento, no tiene presupuesto para adquirir la cama, ya que recién arregló la habitación de sus hijas:

“Duermo en el piso básicamente porque no hay presupuesto todavía para gastar en la vaina esta. Primero remodelé el cuarto de las niñas y en verdad tengo otras prioridades, así que no es que lo recomiende, aunque dicen que es bueno”, señaló.

Sin embargo, Andrea San Martín aclaró que podría comprar una cama más económica, pero no lo hará: “Podría pero no el que yo quiero y no me gusta comprar cosas por comprar, sobretodo si es que es algo que en teoría es de larga duración”.

Asimismo, la influencer señaló que tanto ella como su pareja, Sebastián Lizarzaburu, está enfocados en trabajar para seguir viajando.

“Quisiéramos viajar a muchos sitios pero por ahora no podemos, estamos a mil con el tema del trabajo, aunque habíamos tratado de programar viajes para este mes y no sé si lo logremos”.

