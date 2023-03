Angie Jibaja nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras protagonizar un escándalo en un departamento ubicado en Miraflores. Y es que la exmodelo denunció haber sido víctima de violencia física y casi sexual por parte de un sujeto con el que comparte vivienda.

Según se supo por el informe emitido por el programa de Magaly Medina, la popular ‘Chica de los tatuajes’ habría denunciado a Víctor Zamora por haberla “empujado, ahorcado y tirado puñetes en el rostro por haberse negado a tener relaciones sexuales con él”.

“Comenzó a hostigarme verbalmente con los siguientes términos: ‘yo he estado con las mejores mujeres del mundo, siempre todas dicen que soy el mejor teniendo sexo’, por lo que le dije basta y que no quería nada, que quería hablar con su pareja. Minutos después Víctor se pegó a mi cuerpo sin polo, por lo que le empujé, luego me empujó al mueble ahorcándome fuertemente, me tiró puñetes en el rostro y me tenía ahorcada”, señaló Angie Jibaja en la comisaría de Miraflores.

Asimismo, en el parte policial se detalló que en dicho departamento, la policía encontró “una mesa de vidrio rota, una computadora dañada, macetero roto, paredes manchadas y muchos desórden”. Además, el sujeto denunciado habría fugado minutos antes de la intervención policial.

