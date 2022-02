El hombre más ‘odiado’ del Perú, Anthony Aranda, cumplió uno de sus más grandes sueños y fue presentado como una de las figuras de “Esto es guerra” este último martes 22 de febrero. El bailarín que tiene fama de “partidor” contó su verdad para las cámaras de América Espectáculos y aprovechó para lanzarle un dardo al exesposo de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba.

El chico reality de 35 años llegó con una actitud desafiante y sacó las garras por su novia, quien es criticada en redes sociales por dejar a su esposo y comenzar un romance con él.

“La gente decidió seguir una versión que es súper errónea, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera”, manifestó en un primer momento.

Según Aranda, el público decidió creer una versión llena de mentiras, en clara referencia al “Gato” Cuba. “Yo no tengo por decir nombres, se sobreentiende, no tengo por qué mencionar a nadie, pero no tengo nada que hablar de el”, expresó en tono desafiante.

¿Qué opina Anthony Aranda sobre Rodrigo Cuba?

En otro momento, Anthony Aranda también fue consultado por Rodrigo Cuba y esto fue lo que dijo sobre el futbolista. “No tengo absolutamente nada que opinar por supuesto”, concluyó.

Fotos y Videos: (América TV | Instagram/@anthonarandab).

