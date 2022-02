La empresaria Brunella Horna dio más detalles de su relación con Richard Acuña. Para sorpresa de muchos, la rubia reveló que su familia, inicialmente, tuvo recelo hacia el excongresista.

En diálogo con el diario Trome, Brunella Horna aclaró que su papá es mucho mayor que Richard Acuña: “¡No! Mi papá es mayor y se llevan bien. Mi papá lo quiere mucho, Richard se ha robado el corazón de toda mi familia”.

Según Brunella Horna, su familia sí tuvo recelo debido a la diferencia de 13 años entre ellos: “Al principio me preguntaban quién era y por qué, pero Richard supo ganarse a mi papá respetándome y tomándose el tiempo debido para conocer a mi familia”.

En ese sentido, Brunella Horna confesó que, pese a su trabajo en televisión, trata de cuidar su relación: “estamos en polos opuestos. Incluso, al principio nadie apostaba por nosotros. Estaré en el mundo de la farándula, pero cuido mucho mi relación y si hay problemas en casa, como pasa con cualquier relación, se maneja entre cuatro paredes y punto”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaban los hombres mayores, ella explicó que Richard Acuña la conquistó en el momento adecuado: “Ja, ja, ja ... No es que tenga ese prototipo de persona para que sea mi pareja. Simplemente, esa persona llegó a mi vida en su momento y Richard apareció cuando menos lo esperaba, y así se dieron las cosas. Richard es la persona indicada para mi vida”.

Asimismo, sobre los hijos de Richard Acuña, Brunella Horna explicó que fueron poco a poco para llevarse bien: “Bueno, al inicio sí, pero no me veían como su mamá porque tengo las cosas muy claras. Soy como una amiga para ellos, saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también”.

Brunella Horna también descartó tener planes de matrimonio con el excongresista: “La verdad, sí, lo descarto por ahora porque no es mi prioridad, pues estoy enfocada en mi trabajo. Además, ya convivimos y no necesitamos casarnos, por ahora”.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna recuerda su pasado con Renzo Costa

TE PUEDE INTERESAR