¡Fuertes declaraciones! Brunella Horna sorprendió a todo el público televidente, al confesar que a raíz de sus declaraciones sobre Austin Palao, sus fanáticos desataron su furia contra ella.

Todo quedó evidenciado en la última edición de “Más Espectáculos”, cuando la joven empresaria dio polémicas opiniones sobre el encuentro entre el exchico reality con Flavia Laos en Año Nuevo.

“Flavia no pises el palito, tú ya estás para más. Ya estás en otro nivel, no tiene que caer en eso, la auspician en marcas internacionales, está en otra”, dijo en aquel entonces.

Por esta razón, la pareja de Richard Acuña habría recibido mensajes de odio por parte de los seguidores de Austin, motivo por el que tuvo que defenderse, explicando por qué dijo que la rubia “no estaba a su nivel”.

“Yo no hablaba que Austin no estaba al nivel de Flavia, hablaba que Flavia no estaba al nivel de pelearse por su ex. Creo que ella está creciendo a nivel profesional, pero si se llega a enamorar de Austin, ¿Quién sabe?”, expresó en vivo.

“Austin, ya no invites más a tu amigo. Lo digo por la parte de Austin también, tantas chicas guapas… y me comentan que lo quieren llevar a Turquía. Me han escrito bastante ayer, he visto los mensajes”, finalizó diciendo Brunella.

