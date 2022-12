Fuerte y claro. Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al referirse indirectamente a la presunta demanda que le entablaría a Magaly Medina por haberla calificado como “Brutella”. Y es que la modelo comentó EN VIVO que le parecía ridículo que una persona le envíe una carta notarial a otra por ponerle un apodo.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando la joven empresaria le recordó a su compañera Janet Barboza, cuando el esposo de la popular ‘Urraca’, Alfredo Zambrano, la demandó por decirle “pingüino” en televisión nacional.

“¿Lo vas a demandar al doctor Brunella?”, le consultó primero la popular ‘Rulitos’ a la pareja de Richard Acuña, cuando se incomodó con el cirujano que estaba de invitado en el set comentando los “antes y después” de los famosos.

“No, eso es de ridículas que quieren demandar a alguien por un apodo (...) No, no, cuando la quisieron demandar a usted, ¿se acuerda?”, respondió rápidamente la modelo. “Pero no sale, es de ridículas las que quieren hacer eso”, agregó.

En ese sentido, Janet Barboza confirmó la información que soltó Brunella sobre la demanda que le hizo Zambrano. “Eso es verdad, siempre me han enviado cartas notariales, sin sentido me las han enviado”, finalizó.

