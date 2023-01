Carlos Vílchez, el nuevo ‘jale’ de América TV, habló de su supuesta pelea con el actor cómico Carlos Álvarez. Como se sabe, alguna vez el exintegrante de ‘JB en ATV’ dijo que nunca trabajaría con el humorista.

Carlos Vílchez fue entrevistado por Verónica Linares en su programa de Youtube ‘La Linares’, y habló de su ‘enemistad’ con Álvarez. La popular ‘Carlota’ explicó el origen de su distanciamiento.

“Yo no le tengo bronca a Carlos Álvarez, la gente cree que le tengo bronca. Lo que pasa es que Carlos tiene un humor diferente a de Jorge (Benavides). Carlos tiene un humor bien político, netamente político, yo no le entro a la política, no me gusta la política y por eso nunca no he coincidido con él” , reveló.

La periodista y figura de América TV le preguntó por qué el público cree que no se llevan bien. Vílchez lo aclaró:

“Yo en una entrevista dije que no trabajaría nunca con Carlos Álvarez y la gente lo tomó por el otro lado. Y ahora la gente está poniendo, ‘ahora que ya se fue el Vílchez que regrese Carlos Álvarez’”

Entrevista de Carlos Vílchez con Verónica Linares

