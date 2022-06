Mucha nostalgia. Carlos Vílchez recordó entre lágrimas a su padre, al contar que era el que hacía el mejor ceviche del mundo. Y es que hoy, en el Día del Padre, el actor cómico no pudo ocultar su tristeza por haber perdido a su mejor amigo hace 29 años.

“Sin duda, el mejor cebiche del mundo lo hacia mi papá. Tomaba su cerveza negra. A mis 4 ó 5 años preparando y tomando, terminaba borracho”, comenzó diciendo como parte de las anécdotas que vivió con su progenitor.

En ese sentido, el artista reveló lo que más recuerda siempre de su padre. “La primera vez que le di un beso en la frente, me metió una patada. Me dijo que los hombres no se besan, luego expliqué que era normal que un hijo bese a su papá”, agregó.

Finalmente, Carlos Vílchez no dudó en enviar hasta el cielo, un emotivo saludo al hombre más importante de su vida. “Decirte que jamás te olvidaré, te tengo presente, a mi papá lo tengo colgado (enseña su cadena) hace 16 años. Me haces falta. Qué pena que te fuiste, eras demasiado joven. Te amo, papá”.

