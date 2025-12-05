Este lunes 8 de diciembre, la capital será testigo de un evento histórico: dos referentes mundiales de la música gótica y el post-punk, Christian Death (EE.UU.) y Gene Loves Jezebel (Reino Unido), compartirán escenario por primera vez en nuestro país.

El concierto se realizará en el Yield Rock (Jr. Carabaya 815, Plaza San Martín, Cercado de Lima), un espacio emblemático para la escena alternativa local.

Considerados como auténticos pioneros, Christian Death ha marcado la historia del death rock desde la década de 1980, con una propuesta intensa, oscura y profundamente influyente. Liderados por Valor Kand, su puesta en escena continúa siendo una experiencia ritual que conecta con nuevas generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Por su parte, Gene Loves Jezebel, la banda británica encabezada por Michael Aston, revolucionó la escena post-punk con un sonido que combina oscuridad, melodía y energía vibrante, conquistando la radio y los escenarios internacionales con clásicos que hoy son himnos atemporales.

Este encuentro en Lima representa una oportunidad irrepetible para los seguidores peruanos de ambos proyectos, quienes podrán disfrutar de una velada única con dos de los nombres más importantes de la historia del rock alternativo.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.