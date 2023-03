Este jueves 30 de marzo de 2023, Jossmery Toledo cumple 31 años de edad en medio de una avalancha de criticas por ‘destruir’ el matrimonio del futbolista Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, madre de sus tres hijos.

La exsuboficial de la Policía Nacional (PNP) anda desaparecida de las redes sociales y la última vez que se pronunció dijo que “así me paguen lo que me paguen” no hablaría de su encuentro amoroso con el exjugador de la Selección Peruana.

A diferencia de años anteriores, donde la modelo celebraba a lo grande y lo mostraba en su Instagram; esta vez solo compartió los saludos de sus amigos más cercanos, quienes la apoyan pese a su escándalo de infidelidad.

“Así te quiero ver, fuerte y sonriendo. Que todo lo bonito te acompañe siempre”, escribió su amiga de nombre Pamela; a lo que Jossmery respondió: “Desde que nos conocimos me defendiste y no me juzgaste, me siento feliz y orgullosa de tenerte como amiga”.

Otro amigo Alexis, le dedicó: “los amigos están para estar siempre ahí, en las buenas y en las malas. Vales todo y lo sabes”.

En tanto, su entrenadora personal Isabel Carmelo escribió: “Este año será de crecimiento y mejoras en tu vida. Gracias por ser tan buena amiga y por ser como eres”.

“Sabes que estaré contigo, en las buenas, malas y las peores”, comentó otra amiga de Jossmery.

Jossmery celebra sus 31 años

Cuñada de Paolo Hurtado: “Tu amante conoce tu dinero, por eso está contigo”

A través de sus historias de Instagram, Kiara Fuentes , hermana de Rosa Fuentes , volvió a arremeter contra los infieles Paolo Hurtado y Jossmery Toledo , quienes fueron descubiertos por los ‘urracos’ de Magaly Medina en situaciones comprometedoras.

“(…) Tu mujer conoce tus defectos, tus errores, tus gritos y así está contigo. Tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad y tu sonrisa, por eso está contigo” , dice parte del mensaje que compartió.

