Florcita Polo Díaz descartó cualquier reconciliación con su aún esposo Néstor Villanueva luego de las explosivas imágenes de “Amor y Fuego” donde se ve al cantante en una situación comprometedora dentro de su camioneta con la bailarina Sofía Cavero, quien sorprendió al confesar que conoce a la hija de Susy Díaz.

En entrevista con un diario local, la modelo contó como fue su encuentro con Florcita Polo, quien hace unos días confirmó que se lanza a la política y buscará ser regidora del distrito de La Molina.

¿Cómo fue el encuentro entre Flor Polo y Sofía Cavero?

Esta reunión se llevo a cabo hace unos años atrás cuando la hija de Susy Díaz participó en un evento en el cual coincidió con la actriz de cine para adultos.

“La conocí hace años, en un evento, por unas amigas bailarinas, pero ella no me conoce. Me la crucé, la vi de lejos, lo que es normal, porque es una persona pública. Tengo una amiga que pertenece a una orquesta y me invitó al evento, y ahí la vi”, contó Sofía Cavero a La República.

La bailarina descartó tener discrepancias con Florcita Polo, incluso alabó su belleza y sus valores como persona. “Me parece una chica linda, educadita, pero más allá no sé. Las personas pueden ser muy lindas y todo, pero no sé.... y si alguien me ataca o me insulta, a mí me da igual. Si alguien cree hablaré en contra, no lo haré”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR