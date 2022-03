Hace unos meses, la famosa “urraca” Magaly Medina sorprendió a todos a sus televidentes de “Magaly TV, La Firme” al revelar que es una persona depresiva y que fue diagnosticada cuando tenía 23 años. En esa oportunidad, la conductora explicó que desde hace 3 años dejó de tomar medicamentos para tratar esta condición.

Sin embargo, la presentadora contó en una entrevista con Trome que ha vuelto ha tomar pastillas para combatir su depresión crónica pues tuvo una crisis hace unas semanas.

“Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome. Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas”, manifestó en un inicio.

“Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina. Claro, pasar por este episodio me cambia el humor, pero ya los chicos (sus ‘urracos’) me conocen, han trabajado muchos años conmigo”, agregó.

En otro momento, Magaly Medina señaló que los ejercicios y tener una vida sana le ayudan mucho con su enfermedad.

“Cuido mucho mi salud física y mental porque hago mucho ejercicio, pues a los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad. Y en un momento determinado los psiquiatras que me trataron me dijeron que una de las cosas que tenía que hacer para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores de mi cerebro era hacer ejercicios, y así, por decisión propia, empecé a dejar las pastillas”, puntualizó.

Como se recuerda, Magaly Medina tuvo un pleito mediático con Jessica Newton y su familia. Es más, la conductora dio por terminada su amistad con la influencer, esta fuerte discusión habría influido en la salud de la “urraca”.

